В дни Рождественских каникул в сети интернет пройдет увлекательное и полезное мероприятие для всех, кто любит классическую музыку.

Лекция — концерт и международная творческая встреча молодых музыкантов осуществляется в рамках проекта редакции СМИ АртМосковия.

Регистрация на событие осуществляется на Timepad по ссылке:

https://lyudmila-knyazeva.timepad.ru/event/1461596/

Каждый из молодых артистов исполнит любимые произведения музыки эпохи Барокко, современные произведения (в которых есть реминисценции или обращения к этой эпохе), расскажет о себе, о своем творчестве и поделится планами на будущее.

Во время события будет проведен зрительский конкурс, и зритель- победитель получит приз от наших спонсоров.

Музыка будет звучать как вставные номера в контексте лекции Людмилы Юрьевны Князевой на тему «Танцы эпохи Барокко».В концерте выступят: Софья Овсянникова, Константин, дуэт флейт (г.Рыбинск Ярославская область), Яков Бурцев, орган (г.Рыбинск, Ярославская область), Бекки Брафман (США, Иллинойс), Линда Мэйджор (Женева, Швейцария), учащиеся ДМШ, музыкальных колледжей и ВУЗов России и Зарубежья, композитор Людмила Князева.

Прозвучит музыка Георга Фридриха Генделя, Леопольда Моцарта, Франца Йозефа Гайдна и других композиторов в живом исполнении, а артисты, зрители и творческие наставники из разных стран встретятся в прямом эфире во время трансляции.